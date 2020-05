Xolos y Querétero no han recibido salario

La situación económica por la pandemia del coronavirus (COVID-19) no le ha caído nada bien a dos equipos dentro de la Liga MX, han sido Xolos de Tijuana y Gallos Blancos del Querétaro, dos equipos de Grupo Caliente quienes han tomado medidas extremas con relación al salario de los jugadores.

De acuerdo con Multimedios Deportes, los futbolistas de ambos planteles se encuentran en medio de una confusión, desesperados al respecto de lo que sucederá con sus salarios. Indican que futbolistas que han optado por el anonimato, han señalado vivir en la zozobra y que no tienen certeza de lo que va a ocurrir con sus contratos.

Establecen que Xolos y Gallos han sido avisados que si el futbol juega sin gente no van a recibir su salario de manera íntegra, indican que por el momento no han logrado cobrar un peso durante todo el mes de abril. En caso que el futbol regrese sin aficionados y más allá que algunos jugadores de estos conjuntos afirmaron que no tienen pensado poner su firma en ningún documento, pero no tienen muchas esperanzas de salir victoriosos de esta disputa.

De igual forma establecen que los extranjeros y jugadores importantes de estos cuadros piensan resistir y llevar la situación hasta el límite pero de momento lo único que queda claro es que no habrá dinero, pero por el momento no les han definido en qué momento les pagarán sus sueldos.

Los futbolistas tienen pensado negociar con la dirigencia de ambos equipos, saben que un pleito sería desgastante y complicado y pudiera que no se arreglara, pero esperan llegar a un acuerdo donde las dos partes puedan ganar. Pero lo cierto es que no ve claridad en sus contratos ni como hacerlos respetar.

