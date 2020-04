TV Azteca se “come” a Televisa con su transmisión en el inicio de la eLiga MX

Este viernes, TUDN y TV Azteca debutaron en la eLiga con transmisiones que generaron una gran actividad en redes sociales. La fusión de Televisa y Univisión fue duramente criticada, mientras que en el Ajusco recibieron halagos y Cristian Martinoli se convirtió en tendencia.

El juego de Necaxa vs Rayados fue una lluvia de señalizaciones para TUDN, desde el trabajo de los narradores, que interrumpían a los futbolistas en el juego, hasta los mensajes que aparecían en la pantalla de solicitud de amistad en el videojuego.

Para el Puebla vs América, Azteca Deportes lanzó a su dupla estrellas, quienes le inyectaron dinamismo a la transmisión y se dedicaron a narrar entre bromas y cuestionamientos al nuevo torneo virtual. Luis García y Martinoli se dedicaron a narra el partido y entrevistar a Santiago Ormeño de la Franja y a Nicolás Benedetti de las Águilas previo y al final de la partida.

Además, pese a que su transmisión no fue en televisión al apostarle a la página y redes sociales, no presentaron fallas de pausas del partido o la suspensión momentánea como sucedió en TUDN con el Cruz Azul vs Atlas.

Me gusta: Me gusta Cargando...