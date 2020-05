Travieso Arce recordó cuando fue ‘levantado’ para ir a fiesta de grandes capos del narco

La fama que llegó a acumular Jorge “Travieso” Arce no fue lo dulce que podría parecer, ya que lo llevó a vivir situaciones complicadas, entre las cuales se animó a rememorar una en especial que tuvo relación con capos del narcotráfico de México, entre los que se encontrarían Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, e Ismael “Mayo” Zambada.

El pugilista sinaloense recordó que en 2003, tras su participación en el reallity show “Big Brother”, se encontraba en el pico de su fama y esa situación lo llevó a tener una complicada experiencia después de que fuera “levantado” por un grupo de personas disfrazadas de policías.

​El Travieso asimiló que su vida estaba en riesgo y ante la petición de que los acompañara no tuvo más opción que hacerlo, pero al llegar al sitio en el que fue requerido se dio cuenta de que estaba en una fiesta de narcotraficantes, entre los que se encontraban “todos los nombres” que se pudieran imaginar.

“Un día me hicieron la parada, me llevaron, me vendaron los ojos y me dijeron que me querían saludar y que no me iba a pasar nada. Fui, ni modo que decir que no, y saludé a toda la gente. Todos los nombres que te puedas imaginar ahí estaban. Cuando saludaba pensaba ‘yo lo he visto’ mientras me decían ‘campeón, te queremos, prepárate, cuídate que te apostamos'”, relató a Javier Alarcón.

Enseguida, el Travieso mencionó que los narcotráficantes, de los cuales no se animó a decir un solo nombre a pesar de que Alarcón le soltó varios, le mencionaron que le iban a regalar una camioneta X5, la cual estaba adornada con un moño rojo.

“Me dijeron: ‘¿qué quieres?’. Tenían una camioneta X5 y me aseguraron: ‘es para usted, entre todos cooperamos’. Yo dije que no podía agarrar esa camioneta, porque no voy a poder ni pagar la tenencia”, contó entre risas nerviosas.

Al final, prosiguió, pudo regresar a salvo al sitio en el que fue detenido sin el obsequio y con ese único favor de ir a casa intacto, que fue cumplido sin mayor problema por los capos.

