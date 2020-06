Tras carta a Yon de Luisa, Leones sigue a la espera de respuesta

La UdeG continúa en lucha. Por lo pronto, no han recibido respuesta por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y menos por parte de la Liga MX tras la carta en donde piden conocer los requisitos para ser equipo de Primera División.

Así lo reveló el Presidente del equipo Alberto Castellanos, el cual confesó, hasta ahora ni Yon De Luisa y tampoco Enrique Bonilla se han comunicado con la institución.

“Estoy checando mi correo electrónico para ver si ya me contestaron la carta, no tengo ninguna comunicación, la carta se envió de manera formal al correo electrónico del señor Yon de Luisa y con copia al Licenciado Bonilla, decidí hacerla pública después de un rato de no tener alguna respuesta porque me parece que es importante que los propios empresarios sepan que se está haciendo el esfuerzo, la afición y los propios jugadores, la gente que trabaja en la institución y la comunidad universitaria sepan que al menos estamos haciendo el esfuerzo, pero hay cosas que salen de nuestras posibilidades”, dijo.

Aunque no ofreció nombres, dio un adelanto sobre el grupo de inversionistas y el empresario que están interesados en formar una sociedad con la UdeG.

“Por lo menos uno de ellos es una persona pública, que finalmente en su país interactuar políticamente, es evidente cual es el origen de sus recursos, hay la confianza que se puede hacer algo serio e importante, los otros dos son grupos inversionistas que se han acercado, pero cual sea el origen será la federación mexicana la que investigue y dé luz verde para asociarnos, esos son los pasos que se tienen que seguir, pero lamentablemente no ha existido la oportunidad de llegar siquiera a eso”, finalizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...