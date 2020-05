Toño Rodríguez: ‘Pasto del Estadio Azteca, el peor en el que he jugado’

José Antonio Rodríguez, portero de Chivas, aseguró durante una charla en Instagram Live con RÉCORD que la peor cancha en la que le ha tocado jugar es la del Estadio Azteca, durante el Apertura 2018.

“Me tocó jugar ahí con Lobos BUAP, como de Tercera División el pasto. Recuerdo que la gente de Cruz Azul llegaba y nos pedía disculpas por el estado de la cancha, porque sí era horrible. Cuando salí a calentar, el entrenador de porteros me decía que no quería que me lesionara”, mencionó.

© Record Así lucía el Estadio Azteca en el Cruz Azul vs Lobos BUAP del 2018

Como consecuencia de aquel estado de la cancha, fue cancelado el Monday Night Football de México en 2018, noticia que no le agradó al cancerbero, pues asegura ser fan de la NFL.

“Fue una cosa muy fea. Soy fan de la NFL y dije: ‘aquí no va a jugar ningún equipo de futbol americano, ni locos’ y a la semana anunciaron la cancelación”, afirmó.

Por otro lado, el guardameta del Guadalajara señaló que al igual que el resto del equipo se encuentra trabajando desde casa para no perder el ritmo y regresar en buena forma a las canchas.

Me gusta: Me gusta Cargando...