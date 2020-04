Tigres tiene en la mira a Matías Almeyda y Miguel Herrera

El estratega Ricardo Tuca Ferretti indicó que se retiraría de los banquillos en el 2021, por lo que Tigres UANL ya se encuentra preparando quién se encargará de ser su sucesor como director técnico y el ex presidente de los Felinos, Alejandro Rodríguez, quien no quiso hablar directamente de candidatos ha soltado dos nombres que suenan alrededor; Miguel Piojo Herrera, que actualmente dirige a las Águilas del América y Matías Almeyda, argentino que se encuentra trabajando con el San José Earthquakes de la Major League Soccer.

“Miguel Herrera tiene la capacidad de meterse en el Universitario y poder establecer una diferencia, Matías Almeyda tiene también ese carácter. Los nombres es promover gente, ya tengo dos años fuera y antes de salir ya había ternas comentadas con Ferretti, no era cosa de secretos. No somos eternos y si la organización no está preparada, los directivos no están cumpliendo con una de sus tareas”, indicó Rodríguez en una entrevista para Multimedios Deportes.

En la visión de Rodríguez no pueden entrar directores técnicos que caigan ante la presión de uno de los estadios más pasionales de México como lo es el Estadio Universitario, por esta razón uno de los primeros criterios que se deben evaluar para tener al próximo entrenador de Tigres es su carácter.

“Yo creo que los directores técnicos son profesionales y lo que hay que preguntarles no es ‘de qué equipo vienen’, es si están sintonizados con lo que la afición necesita. Siempre cuando veo un técnico me pregunto si va a aguantar la presión de 42 mil almas pidiendo algo extra de Tigres, y si no tiene esa característica, por más sabio que sea, lo descarto”, indicó el ex presidente de los Felinos, quien en su última etapa estuvo de 2010 al 2018.

Otro de los nombres que han sonado con fuerza para suplir a Ferretti ha sido el de Guillermo Vázquez, quien fue su auxiliar en los Pumas de la UNAM y actualmente se encuentra dirigiendo al Atlético de San Luis.

