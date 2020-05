‘Tibu Jarocho’ es despojado de su personaje; pide ayuda para encontrar empleo

El Tibu Jarocho, quien era la afamada mascota del Veracruz, misma que se encargaba de animar al público en el Luis de la Fuente durante los duelos del cuadro del Puerto, ha dado a conocer que ha sido despojado de su personaje.

Fue en sus redes sociales en donde Juan Carlos Rodríguez, quien era el encargado de dar vida al pintoresco personaje, dio cuenta de lo anterior, afirmando que el club lo buscó para solicitarle la imagen del llamado Tibu.

“Hoy me llamaron del Club Tiburones Rojos solicitándome la botarga la cual le di vida por muchos años; ese traje, como siempre lo dije, no es mío era del club y que lo usaría hasta que se me fuera requerido y pues llegó el día”.