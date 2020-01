Sofia Kenin sorprende a la australiana Ashleigh Barty

La australiana Ashleigh Barty (1) cayó en las semifinales del Abierto de Australia contra la estadounidense Sofia Kenin por 7-6 (6) y 7-5, y no pudo poner fin a la sequía de 42 años sin un campeón local en Melbourne Park.

Por lo tanto, la extenista Chris O’Neill seguirá como la última jugadora australiana campeona del primer grande de la temporada tras su conquista en 1978.

Barty, principal candidata al título por su condición de número uno y vigente campeona de las Finales WTA, no pudo contentar al público de la Rod Laver Arena, “aussie” en su mayoría, tras caer ante la joven Kenin que disputará su primera final de Grand Slam a sus 21 años.

La estadounidense venció en anteriores rondas a la italiana Martina Trevisan, la también estadounidense Ann Li, la china Shuai Zheng, la estadounidense Coco Gauff y la tunecina Ons Jabeur.

“Realmente no fue fácil”, dijo Kenin, sembrada 14 y que nunca había pasado la cuarta ronda en un torneo major hasta ahora.

“Fue difícil. No he jugado con este calor durante dos semanas, (pero) lo esperaba hoy”, dijo Kenin. “Soy de Miami. Estoy acostumbrada a este clima. El calor no me molestó”.

“Simplemente no jugué los puntos más grandes lo suficientemente bien como para ganar”, mencionó Barty.