Si el problema soy yo, me voy: Robert Dante Siboldi

Mientras espera noticias sobre nuevos refuerzos y hace de lado las críticas y rumores sobre la llegada de un nuevo técnico, el uruguayo Robert Dante Siboldi aseguró que si el problema en Cruz Azul es él, está dispuesto a hacerse a un lado.

En rueda de prensa este martes, el timonel de la “Máquina” reconoció que por el cargo que ocupa está expuesto a las críticas, aunque sólo atiende a las positivas.

“Las escucho, asumo y analizo, las que son con otra idea de destruir, esas las dejo pasar, no me interesan”, aseguró.

Luego de iniciar el Clausura 2020 con un revés 2-1 ante Atlas en el estadio Azteca, el timonel fue criticado e incluso hay rumores sobre candidatos a ocupar su puesto, y aunque se enfoca en recuperarse y hacer historia con “La Máquina”, aseveró que si él es el problema, está dispuesto a salir.

“Aquí me formé como entrenador, amo esta institución que es mi casa, si yo soy el problema no tengo el problema de dar un paso al costado, clarito lo tengo porque no quiero perjudicar a la institución”, pues quiere aportar y conseguir los logros que tuvo en otra institución.

Luego de que la víspera surgió información en medios brasileños de que Luiz Felipe Scolari sonaba para sustituirlo en el cargo, dejó en claro que no se fija en rumores y que está concentrado en el equipo, reflexionando sobre qué mejorar respecto del anterior.

“Disfruto cuando ganamos y perder un partido significa mucho, trato de transmitir eso, que sientan que el luto que se tiene que tener cuando se pierde un partido sirva para reflexionar qué dejamos de hacer y qué se tiene que hacer al siguiente partido.”

Por otra parte, de la posible llegada de refuerzos al equipo celeste, luego de manifestar el sábado la necesidad de los mismos, confirmó que ya trabaja con la directiva y que pronto habrá novedades, “hay que adaptarnos y se trabaja para que estén cuanto antes”.

Finalmente, habló del tema del argentino Guillermo “Pol” Fernández, del que aseguró estaba considerado para ser parte del Clausura 2020, pues de lo contrario lo hubieran puesto transferible.

“Creo que él lo aclaró, tuvo poca participación cuando llegó, una lesión que lo marginó, le costó agarrar ritmo aunado a su tema particular, nunca lo pudimos ver al 100”, concluyó.