Si deja la comedia, Martinoli tiene un estilo buenísimo para narrar: Perro Bermúdez

Pese a la imagen de competencia que proyectan ambos personajes, Enrique Bermúdez tiene una buena relación con el conductor y comentarista Christian Martinoli a quien ve como uno de los mejores en la actualidad.

En entrevista en el programa de youtube de Javier Alarcón, el Perro Bermúdez destacó el estilo del integrante de TV Azteca, quien lo demuestra cada vez que deja las bromas a un lado.

“Es un gran, gran narrador sin duda alguna, no hace mucho hicimos él y yo un comercial acá en Miami, tuvo que viajar él aquí porque yo no podía viajar a México porque estaba en el trámite de mi residencia para Estados Unidos y no podía viajar. Él vino y tuvo un éxito de unos jugos, jaló tremendo, tengo buena relación con él, con Luis García, me parece que es un extraordinario narrador”, dijo.

© Editorial Medio Tiempo El Perro y Martinoli han trabajado juntos un par de ocasiones.

“Me parece que ha generado un estilo diferente que le gusta a mucha gente, a otros no, hace comedia y narra pero cuando se dedica a narrar en serio es buenísimo. Ha tenido un éxito tremendo, Christian Martinoli hoy día me parece que es el narrador que tiene más seguidores en México”

Ambos personajes han participado en videos juntos y son referentes en las narraciones de los partidos de la Liga MX y de la Selección Mexicana.

