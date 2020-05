Si cancelan el Clausura 2020 será por intereses económicos: Hugo Sánchez

Uno de los temas más polémicos de los últimos días es la Liga MX, pues ante la pandemia por la covid-19 que frenó la actividad deportiva alrededor del mundo, el panorama que se presenta para el futbol mexicano no es del todo alentador, pues se rumora que el Clausura 2020 será suspendido y no habrá campeón.

Ante ello, el ex futbolista mexicano Hugo Sánchez señalo que en caso de suspenderse el Clausura 2020, la razón se deberá a un aspecto económico y no deportivo.

“Sí aquí toman la decisión de que se cancele la liga, pues ellos son dueños, ellos deciden. En lo deportivo no piensan, no piensan en el beneficio deportivo. Si se pensara en eso, yo creo que lo justo sería reanudar la liga y terminar, que se disputen tres partidos a la semana. Que se diera chance de jugar la liguilla”, mencionó Sánchez en entrevista con Jorge Alarcón a través de Youtube.

“Pero si no afecta mucho en lo económico por la transmisión de los partidos y quieran darlo por terminado, pues será por sus intereses económicos. Será más por intereses económicos que deportivos”, añadió.

El futuro del Clausura 2020 aún no está claro, sin embargo hay equipos que siguen tomando las medidas de seguridad pertinentes y piensan en el regreso.

LE DICE SÍ A LA MLS

Durante su conversación con Alarcón, el Pentapichichi declaró que no descarta dirigir en la MLS, pues no descartaría la oportunidad de ser directivo tanto en Estados Unidos como en México.

“Estuvimos cerca de llegar a un acuerdo. Y no lo descarto en un futuro, ver como se desenvuelve todo. Y no solo en la MLS, también en el futbol mexicano. Más adelante, si me ofrecen un puesto directivo, no descarto esa posibilidad”, expresó.

