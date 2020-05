Sebastián Córdova: ‘Me siento listo para irme a Europa’

Mucho se ha hablado de la posibilidad que tiene Sebastian Córdova de emigrar al fútbol europeo. El canterano de las Águilas desde hace un par de temporadas se está convertido en uno de los jugadores con mayor regularidad en el club, ya que para Miguel Herrera ha sido de gran utilidad su plurifuncionalidad.

Por ello, el jugador azulcrema se siente con la seguridad y capacidad de partir ya al Viejo Continente sin temor a que le suceda una situación parecida a lo que vivió su compañero y amigo, Diego Lainez, de quien se habla que su proceso fue acelerado y como consecuencia no ha encontrado la regularidad que pensaba tener.

“Yo ya me siento listo para irme. De momento creo que son puros rumores, pero claro que me gustaría jugar, de esos equipos que suenan me gustaría jugar en Inglaterra, pero el equipo que venga ya veremos cual sería el mejor”, comentó el jugador americanista para la cadena TUDN.

Cabe señalar que en todo este tiempo, Sebastián ha sido un elemento que ha aprendido de sus errores, la mayoría de ellos ocasionados por la intensidad con la que se brinda, que ha finalizado en expulsiones innecesarias y en momentos clave de los partidos.

