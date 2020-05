Luego de darse a conocer el interés de la Selección Argentina por Santiago Giménez, el jugador de Cruz Azul manifestó su postura y dejó claro que su interés es representar a México, país en el que ha vivido desde los tres años.

“Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país, la verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar para la Selección Mexicana si se presenta la ocasión”, dijo para EFE.

© Foto Futbol Total: Un juego auténtico lleno de nobleza y emoción. Santiago Giménez preferiría jugar con la Selección Mexicana

El encargado de entrenar a la Selección de Argentina Sub-20 es el ex futbolista de los Pumas de la UNAM, Esteban Solari, quien ha indicado que hay un interés real de convocar a Giménez.

“A Santiago lo hemos seguido, hemos hablado con él, de hecho, le hemos comunicado a él y al ‘Chaco’ quien es que lo tiene que guiar, el interés nuestro de citarlo para que el tenga la oportunidad de venir a la selección argentina juvenil y contarle sobre el proyecto. Lo más importante ahí, es la decisión de los jugadores”, indicó en entrevista para el portal del diario AS.

“Si decide representar a México o acá será su decisión y eso es lo más importante,… sabemos que es de familia argentina y sabemos que tiene todas las condiciones para poder triunfar acá. Vamos a esperar a que él lo decida”, finalizó el ex delantero auriazul.

Cabe señalar que, Santiago Giménez ya ha sido convocado para las categorías Sub-15, Sub-18, Sub-20 y Sub-23 de la Selección Mexicana.

