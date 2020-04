Ruso Brailovsky dejó callado a Chaco Giménez

Daniel Brailovsky es un fiel exponente y defensor del americanismo desde su llegada al club en 1982. En su época de jugador logró tres títulos nacionales y es una voz autorizada para hablar del América. Esta noche, mientras hablaba de la grandeza de Las Águilas en el programa La Última Palabra, recibió el trolleo de Christian Giménez y su respuesta dejó callado al ex Cruz Azul.

Después de que Fernando Quirarte puso en duda la magnitud del cuadro de Coapa por haber votado a favor de la reestructuración del ascenso, el Ruso no tuvo más que contestarle para dejar en claro quién es el más grande de México.

“El más grande es el América, va a seguir siendo el América, le duela a quien le duela y si no hacé una encuesta, siempre hay un hincha más arriba del 50% en este país, tan simple como eso”, comenzó el ex entrenador.

“No hay forma de darle, no hay forma de ganarle, no hay forma de que no se ofendan”, cerró Brailovsky y provocó la reacción de Giménez. “La última final la perdieron, Ruso”, espetó el ex futbolista de La Máquina.

La respuesta del americanista no se hizo esperar y fue contundente: “¿Con quién, con vos, con Cruz Azul?”. Ante el silencio del Chacho, Ruso siguió: “Pensé que habías jugado, pero te tocó jugar una final con el América, ¿no?”. Haciendo referencia a la final del Clausura 2013, en donde América venció por penales a Cruz Azul y se proclamó campeón.

