‘Romano está enojado conmigo’; La Volpe aclara su llega al América en 2016

En 2016 se dio una segunda etapa de Ricardo La Volpe al frente del América, lo que causó mucha polémica porque Rubén Omar Romano estaba prácticamente firmado para relevar a Ignacio Ambriz, pero al final la entonces directiva de las Águilas se decidió darle el banquillo del equipo al Bigotón.

El estratega argentino aclaró que él no le quitó el trabajo a su amigo Romano, a quien ha intentado explicarle de diferentes formas que él no es culpable de la situación, pues Ricardo Peláez nunca le dijo que ya habían hablado con otros y que lo firmó en la primera entrevista que le hicieron.

“Qué bueno que me haces esa pregunta y ojalá que lo escuché Rubén Omar Romano porque varias veces me quise reunir con él cara a cara y quise saber ese chisme. Nunca me dio la cara de sentarse en una mesa porque somos compadres, nunca me dijo nada y ahora que lo escucho me cae el veinte en este tema de por qué Romano está enojado conmigo”, dijo en entrevista con Félix Fernández en Instragram.

¿Cómo invitaron a La Volpe a dirigir al América?

El Bigotón recordó que cuando se entrevistó con Peláez, Pepe Romano y Mauricio Culebro, solo hicieron tres peticiones para quedarse a frente del América.

“Peláez me llama por teléfono y me dice que si puedo ir a su casa. Lógicamente yo no sé si había alguien firmado antes, voy a su casa porque yo no me manejo con representantes y me pidieron tres cosas nada más, pero si ellos (América) hubieran tenido en planes a otro me lo dicen ahí mismo que lo van a dialogar o que hay otras opciones como me pasó en Toluca, pero no fue así”.

