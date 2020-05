Ricardo Osorio recordó cómo lo recibieron tras su error en el Mundial de 2010

La eliminación de México del Mundial de Sudáfrica 2010 a manos de Argentina estuvo marcada por un error en una jugada de Ricardo Osorio que significó el segundo gol de la Albiceleste y que dejó marcado al defensa mexicano.

En entrevista con Miguel Cámara en Instagram Live, Osorio recordó como fue su llegada a nuestro país después del incidente, en donde fue duramente criticado por un sector de la afición.

“Me dijeron de todo cuando acabó la Copa del Mundo, que era lo peor. No puede ser que juzguen a una persona por un error toda su vida”, aseguró.

Osorio persigue a Higuaín durante en duelo ante Argentina

El exseleccionado confesó que tuvo que volver a ganarse el respeto de los seguidores dentro de la cancha, mientras que en Alemania recibió mayores muestras de apoyo.

“Me tuve que ganar el respeto de toda la gente jugando dentro de la cancha. Cuando llegué a Alemania todos me apoyaban ‘ánimo, no pasa nada, es un error’ y en México algunos me apoyaron y otros me mataron”, recordó Osorio.

