Ricardo La Volpe anunció su retiro como director técnico

El fin de una era. Tras más de 35 años de carrera como director técnico, Ricardo La Volpe anunció que dio por terminada su etapa como entrenador.

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, reveló el argentino en entrevista con ESPN.

© Record Ricardo La Volpe, durante un juego del América en 2017

Ante dichas declaraciones, El Bigotón fue cuestionado “¿La Volpe ya no quiere volver más como entrenador?”, a lo que contestó: “No, no… después de lo que me pasó en Toluca, ya…”.

Durante su carrera como estretega, La Volpe estuvo en el banquillo de equipos como Oaxtepec, Atlante, América, Atlas, Guadalajara, Toluca, Chiapas, etc. Además estuvo al frente de la Selección Mexicana y la selección de Costa Rica. El único título que obtuvo en el futbol mexicano fue con los Potros de Hiero.

