Repetirán el ‘Flu Game’ de Michael Jordan con narración de Garay

Ese partido es uno de los más recordados en la carrera de Jordan con los Bulls

La NBA repetirá el ‘Flu Game’ de Michael Jordan con los Chicago Bulls enfrentando a Utah Jazz en 1997 con la narración de Enrique Garay.

Ahora que las circunstancias provocadas por la pandemia de coronavirus ha conducido a repetir pasadas glorias del deporte, la NBA no podía ser la excepción y menos después del éxito de The Last Dance.

Este jueves 21 de mayo a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) NBA México y NBA Latinoamérica repetirán en sus redes sociales (Facebook e Instagram) el ‘Flu game’ en el que Jordan jugó intoxicado, pero dio una de sus mejores actuaciones.

En aquel quinto juego de las Finales entre Chicago Bulls y Utah Jazz, Jordan jugó enfermo supuestamente por una pizza que comió.

Ahora, 23 años después, el comentarista Enrique Garay narrará aquél épico partido de Jordan y compañía junto al anunciador Álvaro Martín.

Esta será una gran oportunidad para quienes nunca vieron jugar a Su Majestad de ver porqué es considerado el mejor basquetbolista de la historia.

