Rayados llega a la Comarca Lagunera

Si bien no pasan por un buen momento en la Liga MX como campeones, los Rayados buscan su primer triunfo del 2020 en el otro torneo donde marchan perfectos, que es la Copa.

“Con ansias de seguir haciendo bien las cosas en la Copa y hacer un buen partido (hoy), para esperar hacer uno mejor en casa”.

Anticipó que seguramente los Guerreros, saldrán a jugarles con mucha intensidad, ya que son los actuales campeones en la Liga “Si bien en la Liga no nos ha alcanzado y no fue el inicio que esperábamos, no queda más que redoblar esfuerzos y seguir en Copa de la misma forma”.

Acerca de que los albiverdes tomarían la serie como una revancha dijo “seguramente lo verán así, hay que preocuparnos por nosotros y pensar en lo que tenemos que hacer, salir contra el mejor Santos”.

Acerca de que todavía no ganan en el Clausura 2020, enfatizó que la única forma, es pensar en lo que viene, por lo que el partido ante los laguneros es muy importante, para hacer un buen encuentro y para retomar confianza en la Liga.