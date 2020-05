¿Qué fue del ‘More’ Mosqueda, el que sería sucesor del ‘Cuau’?

Juan Carlos, mejor conocido como el More Mosqueda, era una de tantas promesas que había en el futbol mexicano. Se esperaba que el futbolista de América fuera el siguiente Cuauhtémoc Blanco pero la realidad fue muy distinta.

Su primera participación importante como profesional fue en la primera división ‘A’. Debutó en 2005 en el partido entre Águilas de la Riviera Maya contra Coyotes de Sonora.

Casi un año después llegó su oportunidad con el primer equipo del América. Mosqueda entró para el segundo tiempo frente a Tigres en la jornada dos y marcó el gol del empate a cinco minutos del final.

Desde ahí comenzaron las expectativas, era un jugador muy habilidoso que se desempeñaba como volante ofensivo. Durante su primer torneo recibió bastantes minutos.

Su prueba de fuego llegó con la partida de Cuauhtémoc Blanco de las Águilas, desafortunadamente se apagó. Mosqueda contó con tiempo para demostrar su calidad pero cayó en picada.

El More no demostró más que destellos y en América no tuvo más cabida. Fue prestado a Santos y Necaxa, donde consiguió el ascenso pero el gusto sólo le duró un año. Al final su carta pasó por clubes como Mérida, Lobos BUAP y su última oportunidad en Veracruz en 2017, donde estuvo en el equipo sin goce de sueldo y sólo jugó con la sub-20 y en la Copa MX.

Ya sin algún club que requiriera de sus servicios, pasó a las filas de algunos partidos de leyendas, así como de torneos regionales. Incluso, según información de grupo Reforma, a sus 35 años le ofrecieron un lugar en la Liga del Balompié Mexicano, que se encuentra en pausa gracias a la contingencia.

