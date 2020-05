¿Qué fue del Fantasma Figueroa?, figura de Monarcas Morelia

Con 140 goles, Marco Antonio Figueroa ostenta el reconocimiento como el máximo anotador de Monarcas Morelia. En dos etapas, (1986-90 y 93-97), el chileno conquistó a la afición purepecha con sus grandes actuaciones y su determinación en el área.

“Yo competía con otras herramientas; competía con Jared Borgetti, con José Cardozo, con Luis García, con Zague, con Omam-Biyik, lo hacía con verdaderos monstruos y ahora no; hoy hacen cinco goles y son ídolos y se les llama goleadores”, expresó Figueroa.

La trayectoria del ‘Fantasma ‘ Figueroa incluyó el paso por Unión La Calera, Evertón Cobreloa y Universidad Católica de Chile. Mientras que en México, militó en Morelia, Celaya y América; en este último conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf (1990), pese a su fugaz estancia.

© Foto Futbol Total: Un juego auténtico lleno de nobleza y emoción. que-fue-del-fantasma-figeroa-figura-de-monarcas-morelia

En 1999 decidió retirarse para emprender una nueva faceta en su carrera: Figueroa comenzó su travesía como director técnico. En esta nueva etapa, ya cuenta con dos títulos, conquistados al frente de la Universidad Católica en la Primera División y con Everton en la Primera División B.

En 2020 tomó las riendas del Cobreloa del futbol chileno. Sin embargo, apenas ha disputado algunos partidos debido a que la temporada se puso en pausa como consecuencia del Coronavirus.

El nombre de Marco Antonio ‘El Fantasma’ Figueroa ha vuelto a escena por su pronunciamiento en contra del cambio de sede para la franquicia de Monarcas Morelia, un club al que le guarda gran cariño, tras sus facetas como jugador y entrenador.

“Mazatlán no tiene lo que tiene Morelia, no tiene la infraestructura que le dio la ciudad y el gobierno a los empresarios que llegaron. Le dieron una cancha anexa espectacular, un estadio de los primeros de México, un terreno para el Cefomm donde entrenan las fuerzas básicas. Si era más plata es difícil, porque sabemos las necesidades que tenemos como estado, que faltan hospitales, que faltan escuelas; entonces, no le iban a pedir más dinero al gobierno, ahí está la gran deuda, pero es de hablarse. Se jugó con los sentimientos, con la historia y el cariño que le dimos al equipos”, argumentó ‘El Fantasma’.

Me gusta: Me gusta Cargando...