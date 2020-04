¿Qué fue de Antonio Margarito y ‘Kochulito’ Montiel?

Los dos ex boxeadores mexicanos tuvieron sus años de gloria. Brillaron ante grandes púgiles, pero luego sus carreras se apagaron repentinamente.

Antonio Margarito

Fue campeón de peso wélter y superwélter de la AMB, IBF y OMB. Enfrentó a boxeadores de gran talla como Manny Pacquiao, Shane Mosley, Miguel Cotto y Sergio Maravilla Martínez.

Su mejor pelea fue ante el puertorriqueño Miguel Cotto por el título wélter de la AMB en 2008. Margarito ganó por nocaut técnico.

Pero después de ese gran triunfo, perdió ante Shane Mosley y además se vio envuelto en un escándalo. El entrenador rival acusó trampa de Margarito en su vendaje. Supuestamente tenía yeso que con el sudor se endurecía.

Luego vino otra derrota ante Manny Pacquiao y Miguel Cotto en 2011. Esa fue su última pelea debido a las lesiones (sobretodo una fractura en el hueso orbital).

© Proporcionado por Referee Twitter

Regresó en 2016 para pelear ante Jorge Maromerito Paez, Ramón Español Álvarez y Carson Jones. A pesar de triunfar en las tres, colgó los guantes.

“La verdad que sí traía ganas de seguir, pero mi cuerpo no me respondió como cuando éramos jóvenes. ya no era lo mismo, cuando tapaba los golpes con los antebrazos me dolía”, comentó a ESPN.

© Proporcionado por Referee Instagram @tonymargaritooficial

Actualmente el Tornado de Tijuana vive en San Diego con su familia. Pretende crear un gimnasio para niños y jóvenes menores de 15 años.

Fernando Montiel

El de Los Mochis, Sinaloa debutó profesionalmente con tan sólo 16 años en 1996. A partir de ahí consiguió una impresionante marca de 27-0-1.

En 2002 enfrentó al panameño Pedro Alcazar en las Vegas y ganó por nocaut técnico. Al día siguiente su rival se derrumbó en su hotel y murió horas más tarde en el hospital.

El Kochulito se consagró campeón en peso mosca, supermosca y gallo de la OMB y el CMB. Destaca su título conseguido en Tokio ante Hozumi Hasegawa en 2010 con un impresionante nocaut.

Lamentablemente, el mochiteco perdió luego sus títulos ante Nonito Donaire. Se retiró en 2016 con marca de 54 (39 KO’s)-6-2.

El Kochulito tiene su propio gimnasio, el Ko*Chul Gym The Champ en Los Mochis, el cual inauguró en 2016. También asiste a eventos cívicos y públicos para dar pláticas en universidades o eventos de boxeo.

© Proporcionado por Referee Twitter @ElKoChul © Proporcionado por Referee Twitter @ElKoChul

En los últimos días se ha rumorado que podría participar junto a otros ex boxeadores mexicanos en peleas de exhibición para ayudar a los afectados por el coronavirus.

Me gusta: Me gusta Cargando...