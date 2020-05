¿Por qué Luis Hernández no fue a la despedida de Diego Maradona! ¡El América tuvo que ver!

Si hay algo de lo que se arrepiente en la vida Luis Hernández fue de no haber asistido a la despedida como futbolista profesional de Diego Armando Maradona, a la que fue invitado por el propio Pelusa, toda vez que fueron breves compañeros en Boca Juniors.

El Matador relató al Diario Olé de Argentina, que tomó la decisión de no ir a la despedida de Diego porque en ese momento, noviembre del 2001, era jugador del América y el entrenador, Manolo Lapuente, le advirtió que si dejaba al plantel para ir a Argentina, le podría tener consecuencias graves.

“Me arrepiento de una sola cosa, de no haber ido a la despedida de Maradona; él me invitó, le pedí permiso a Manolo, en ese entonces yo estaba en América. Manolo me dijo: ‘Tú sabes güey, pero yo te necesito aquí, si quieres irte vete, pero no sé qué consecuencias vas a tener”, señaló el Matador.

La despedida del Diez, fue el 10 de noviembre del 2001 en La Bombonera de la Boca en Buenos Aires. En ese momento, las Águilas disputaban el Invierno 2001, por lo que el Matador estaba en plena competencia.

EL MUNDIAL, RECOMPENSA DE SU PROFESIONALISMO

Sin embargo, el aspecto positivo de aquella decisión de acuerdo al propio Luis, fue que meses después, por su desempeño en el América, Javier Aguirre lo llamó a la Selección Mexicana que disputó el Mundial de Corea-Japón en 2002.

“Pensé en irme, y tal vez si me hubiera ido me hubieran sacado del América, pero cuando opto por quedarme la recompensa fue que me habló Javier Aguirre y me dice: ‘oye, ¿quieres ir a selección? Te voy a llamar, te lo has ganado'”, fue el lado positivo de no estar junto a Diego. El haber sido profesional me valió el sacrificio de estar en otro Mundial“.

El Pájaro Hernández (como se le conocía en Argentina por su parecido a Claudio Caniggia), conoció a Diego Armando Maradonadurante su paso efímero por Boca Juniors en 1997, en el que sólo pudo jugar 4 partidos y anotarle un gol al Colo Colo en la Supercopa.​

