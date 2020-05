Pizarro responde a críticas de Carlos Santos y le ofrece trabajo de jardinero

Luego de que se diera luz verde para volver a los entrenamientos en diversas ligas del mundo, las imágenes de jugadores portando cubrebocas o cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria de volvieron de lo más normal. Sin embargo, recientemente hubo una que acaparó los reflectores, pues los mexicanos Rodolfo Pizarro y Alan Pulido presumieron sus costosos tapabocas de la marca Louis Vuitton.

Ante ello, los futbolistas recibieron varias criticas y uno de ellos incluso protagonizó una pelea en redes sociales. Rodolfo Pizarro discutió con Carlos Negro Santos en Twitter y le ofreció trabajo como jardinero, luego de que éste se burlara de sus cubrebocas.

“¿Será que compraron sus cubre boca iguales porque querían sentir los huevos del luchador? Felicidades Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, no es que preocupe cuánto cuesta si no lo choto que son”, escribió Santos en su cuenta de Instagram.

Ante, ello Pizarro respondió con un poco de ironía y se ofreció a “darle chamba”.

“Como ves compadre Alan Pulido le hace falta trabajar a mi negrito, ¿lo contratas tú para que sea tu secretario o lo agarro yo para que me corte el jardín ? Dime para ya darle chamba que ya no sabe ni qué hacer“.

Posteriormente, Santos solo agradeció mientras que el jugador del Inter de Miami le dijo que le pasaría los números por mensaje directo.

Por su parte, Pulido también se dio oportunidad de responder y señaló que “de mi secretaria no creo hermano es mucho para él, pero capaz y lo puedo contratar para que me lave el carro, y vaya que no es cualquier carro, hasta sales ganando mi Negro Santos”.

