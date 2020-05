Piojo Herrera reveló anécdotas sobre su paso por Toros Neza

El ahora entrenador del América, Miguel Herrera, recordó su paso como futbolista en Toros Neza en donde reveló que tras un berrinche, el ‘Ojitos’ lo retó a golpes para hacerle entender que había tomado una mala decisión.

“Hay muchas anécdotas buenísimas y yo tengo una con el profe Meza. Una vez me sacó del partido, yo en ese momento desubicado, salí mentando madres y diciendo tontería y media. El profe me vio pasar y no me hizo caso, pasé como un loquito”.

“A la semana me agarró con una plática donde sientes al tipo que está con la energía que le da ser la cabeza del equipo, pero para que entiendas. Me dijo ‘si es por agarrarnos a madraz%#, pues lo hacemos’, el profe también fue un tipo de barrio, ‘no tengo ningún problema, pero ni yo voy a faltar a mi autoridad ni que faltes a la mía. Ni que faltes a tu autoridad de jugador porque tomaste una decisión tonta y prefiero decirte cómo son las cosas’. Me habló tan claro que hasta el día de hoy lo aplico al cien por ciento”, reveló el Piojo en charla con Fox Sports.

Herrera también recordó que durante su paso por la escuadra mexiquense los jugadores se unían para impedir que los policías los infraccionaran.

Jugadores de Toros Neza posaron con máscaras

“Llegábamos a Neza a veces juntos, a veces siguiéndonos en los carros y de repente paraban a uno y nos parábamos cuatro o cinco para echarles montón y no nos molestaran. Todos los carros parados para echarles montón a los policías y nos dieran chance de irnos”, puntualizó.

Por si fuera poco, el Piojo recordó la histórica bronca de Toros Neza contra Jamaica en donde los árbitros eran improvisados, recordando que noquearon a Rodrigo Ruíz durante la trifulca.

“La de Jamaica fue extraordinaria porque llegamos a una cancha que era peor que las de la Ciudad Deportiva. Los árbitros no llegaron y había un partido a lado y los mandamos a llamar y nos pusimos de acuerdo con los árbitros de otra cancha, pero era árbitros de barrio.

“En la primera jugada se la tiraron a Germán Arangio y recibió una patada. Ya al minuto 12 o 13 ya eran puras patadas, nada de futbol y ahí arrancó esa bronca. Todos nos acordamos de ese detalle, me parece que el Pony no lo tiene muy claro porque se durmió todo el partido”, finalizó el ahora estratega de las Águilas.

