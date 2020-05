‘Pensaba que había logrado todo’; Julio Gómez se quedó sin equipo a los 25 años

Julio Gómez fue parte del plantel campeón en el Mundial Sub-17 de México en 2011, donde apareció como una de las grandes promesas tras una chilena contra Alemania que le dio el pase a la Selección Mexicana a la Final.

Pero nunca pudo despuntar en Primera División debido a que perdió el piso por lo logrado ese torneo, con indisciplinas que hoy reconoce, pero aún ilusionado con tener revancha.

“A lo mejor sí (perdió el piso), cuando eres joven y no tienes los pies sobre la tierra a lo mejor sí, en mi mente pasaba que ya había logrado todo y la verdad es que no, faltaba un recorrido grande. No solo era ser campeón del mundo, sino hacer una carrera en Primera y consolidarme”, dijo en entrevista con Mediotiempo vía telefónica.

La Momia confesó el por qué no pudo mostrar su potencial en el Máximo Circuito, donde tuvo paso por Pachuca y Chivas en sus primeros años tras ser campeón del mundo Sub-17, ya que comenzó a salir de fiesta y a la par tuvo lesiones que le impidieron tener regularidad, factor por el que decidió irse de los Tuzos a fines del 2013 al Rebaño.

“Algunas lesiones, tuve indisciplinas, aparte como el tiempo pasa volando, vas creciendo y llegan nuevas generaciones detrás de ti”, añadió.

En su primer torneo con Chivas apenas jugó 7 partidos y para el torneo siguiente solo vio actividad en la Sub-20 y prácticamente empezó a desaparecer del mapa, ya que después pasó por Correcaminos, Cafetaleros, Jaguares, tanto el primer equipo como en Liga Premier, así como por Coras, Zacatepec, Cruz Azul Hidalgo y por último Loros.

“Conforme pasó el tiempo me estaba moviendo mucho de equipo y ahí ya me cayó el veinte que había dejado pasar una gran oportunidad. Suele pasar mucho, a lo mejor no tenemos el apoyo, alguien que te esté guiando. Ahorita en la actualidad ya hay más psicólogos en los clubes para no darles tanta luz (a los jóvenes), tantas entrevistas”, comentó.

QUIERE LA REVANCHA FUTBOLÍSTICA

Ahora con 25 años, Julio está sin equipo, ya que no pudo acomodarse luego que Loros decidió ya no participar en el Ascenso MX, pero quiere buscar revancha.

“Tengo esa espina clavada, de tener mi revancha futbolística. Sé que va a llegar y debo estar lo mejor preparado para que llegue, no sé si sea en Ascenso, la nueva liga que se va a abrir o en Primera División, pero de que va a llegar, va a llegar”, afirmó.

Fue el 7 de julio cuando Gómez marcó la recordada chilena en la Semifinal contra Alemania en el último minuto para el 3-2, una jugada que se dio después de que le abrieron la cabeza tras un golpe con el delantero Samed Yesil. Hoy Julio espera que llegue el día en que la gente se acuerde de él por algo más que solo ese gol.

“Estaba un poco adolorido, inconscientemente me metí al área y a la mera hora no sabía qué hacer porque estaba descalabrado. A lo mejor fue un momento de suerte, que estuve en el lugar que estaba el balón y pude meter ese gol, lo demás fue historia”.

Me gusta: Me gusta Cargando...