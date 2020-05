Pedro Caixinha revela cómo se enteró de su despido de Cruz Azul

Uno de los proyectos más atractivos en Cruz Azul estuvo encabezado por Pedro Caixinha en la dirección técnica, quien llevó al equipo hasta la conquista de la Copa MX y estuvo muy cerca de terminar la sequía en la Liga MX. Sin embargo, tras un Apertura 2019 muy irregular, la directiva decidió destituirlo.

Meses después, el estratega habló sobre su despido, confesando que la decisión lo tomó por sorpresa debido a que el presidente, Guillermo Álvarez, lo citó en su casa y le comunicó la decisión.

“Yo asistí, como me gustaba siempre hacer, a mirar los rivales; estaba en Ciudad Universitaria mirando un partido de Pumas, y recibo un mensaje del presidente, que me preguntó si podía pasar por él, yo le dije que sí. Cuando llegué hablamos de varias cosas y me dijo: Pedro, tomé la decisión y no vas a continuar”, expresó Caixinha en entrevista con TUDN.

Además habló sobre su sucesor, Robert Dante Siboldi, quien a su llegada a la Máquina fue crítico sobre la situación del equipo e inclusive cuestionó la forma física de sus jugadores.

“No voy a entrar en polémica porque no quiero enfrentamientos. Roberto (Siboldi) muchas veces el torneo pasado se refería a nuestro proceso de una manera más crítica y nunca entré en ese sentido. Nada más te diría que son dos puntos de mirar las cosas y lo único que quiero es que Cruz Azul sea campeón”, sentenció.

