Paul Delgadillo revela su mayor error como árbitro; el cual ayudó al Cruz Azul

El exarbitro Paul Delgadillo se confesó este miércoles y reveló cuál fue el peor error en su carrera, mismo que se remonta al Apertura 2009, en una Semifinal que Cruz Azul enfrentó a Morelia y lograron el pase a la Final, pero que pudo cambiar luego de una mano que no le marcó a Joel Huiqui.

“El error más grande para mí fue el de Joel Huiqui, una mano en una Semifinal, Cruz Azul contra Morelia, que está tirado, prácticamente acostado y en el pasto, le pasa el balón por un lado y con la mano le quita el balón al jugador y no lo vi. Como no fue un partido tan mediático, no se acuerda la gente, se acuerdan más de otros partidos”, dijo en entrevista con ESPN.

La jugada mencionada ocurrió al minuto 17 del juego de Vuelta en el Estadio Azul, un tiro libre a favor de Monarcas en el que Huiqui se queda tirado en el área y con la mano le quitó el esférico a Wilson Tiago, pero Delgadillo no marcó penal y el partido terminó 2-1 a favor de la Máquina.

La plática fue con Felipe Ramos Rizo, quien también plático su mayor error, mismo que fue en el Invierno 1997 en un partido entre Pumas y Celaya que terminó 4-3 a favor de los de CU, que en esa tarde fueron locales.

“Yo tuve uno en CU, un Pumas-Celaya que me aventé dos penales que no sé ni de dónde los saqué. Butragueño, Michel si me tiraron durísimo porque si me aventé dos penales que no eran”, añadió.

Fernando Guerrero, el árbitro que no quiere ser el mejor de México

Ramos Rizo también habló sobre el árbitro en activo con más capacidad actualmente, y después de nombrar a César Ramos y Marco Ortíz, mencionó que Fernando Guerrero podría estar al mismo nivel, pero está enfocado en otros temas y no en arbitrar bien.

“Guerrero me ha dejado muchas dudas, la verdad, sé que tiene calidad y capacidad, pero no ha querido ser el número uno. Mientras no lo quiera hacer, no lo será nunca, está distraído, anda en sociales, le preocupa más lo que diga la gente de él que en arbitrar bien”, mencionó.

