Parejita López: ‘Hugo Sánchez nos trataba como reyes en Pumas’

El exjugador de Pumas, José Luis López, explicó cómo fue estar bajo las órdenes de Hugo Sánchez, de quien dijo el equipo aprendió mucho y logró crear un buen ambiente de trabajo, pues gracias a eso se dieron los buenos resultados.

“Tener al mejor futbolista de México como entrenador nos motivó, nos enseñó muchísimo, siempre estaba al pendiente de nosotros y bien nos lo dijo con esas palabras: ‘a ustedes los voy a tratar como a mí me trataron en el Real Madrid, como rey, así que los voy a tratar como reyes’, se trabajaba con un muy buen ambiente tanto dentro como fuera de la cancha”, declaró para TUDN Radio.

Por otra parte, el Parejita aseguró que no pudo realizar su debut con el conjunto universitario debido a las diferencias que mantuvo con un miembro de la directiva felina, sin embargo, Miguel Mejía Barón le ayudó a tener sus inicios con el conjunto de la Franja.

© Record Parejita López durante un partido con Pumas

“No tuve la oportunidad de debutar en Pumas, debuté en Puebla gracias a Miguel Mejía Barón, él me dio la oportunidad porque en Pumas antes no me querían, por culpa de un directivo que estaba ahí me corrieron, me pusieron como transferible y gracias a Mejía Barón me mandaron a Puebla”.

