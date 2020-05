Omar Bravo y Leones Negros se manifiestan por desaparición del Ascenso

Encabezando un grupo de jugadores de Leones Negros, Omar Bravo salió a las calles de Guadalajara para exigir a las autoridades de la Liga MX, revocar la desaparición del Ascenso MX.

El veterano jugador aseguró que su llegada a la categoría de Plata, tuvo como motivación la lucha por regresar a la primera división, situación que a partir de esta temporada quedó imposibilitada, ya que el torneo Clausura 2020 se dio como finalizado, provocando que ningún club pueda pelear deportivamente por el ascenso.

“Yo regresé a la U de G con mis prácticas para ser entrenador. Me aventé primero ese reto y después acepté ponerme en forma para regresar a jugar, analicé el proyecto y me convenció. Me considero un jugador competitivo que puede dar competencia y puedo buscar el sueño de ascender de regresar a Primera División”, expuso Bravo en entrevista para ESPN.

Aunque reconoció que fue inapropiado salir a las calles, debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, argumentó que se tomaron las medidas adecuadas para realizar la marcha; asimismo enfatizó su desacuerdo con la drástica medida que establecieron la mayoría de los dueños de la Liga MX.

“Si consideramos como un riesgo por la situación actual haber salido a las calles a manifestarnos en La Minerva, pero tratamos de acatar las recomendaciones que nos pide el gobierno. Entre ellas mantener la sana distancia, usar cubrebocas, etc. Sobre todo para no exponer a nuestras familias ni a los demás. No consideramos que fue una buena decisión que quitaran el ascenso”, argumentó.

Me gusta: Me gusta Cargando...