Odiaba a Alan Mozo hasta que nos conocimos en Pumas: Juan Pablo Vigón

Después del triunfo de Pumas ante Pachuca en el debut de la eLiga MX, el mediocampista Juan Pablo Vigón reveló que uno de los jugadores que peor le caían era Alan Mozo, a quien conoció en el vestidor felino y entonces surgió una nueva amistad.

Ambos se caían mala, según dijo Vigón, quien incluso le tenía cierto recelo al canterano universitario cuando recién llegó al club felino, donde tuvo la oportunidad de conocerlo mejor.

“La verdad es que siempre he sido alguien que se lleva bien con todos. Si hay bolitas, que me ha tocado equipos donde las hay, me llevo bien con todos. Aquí en Pumas tengo que contar esto, era mutuo el odio que nos teníamos cada vez que jugábamos en contra. Lo odiaba, era nefasto el jugador que te voy a decir”, comentó el mediocampista a ESPN en entrevista vía Instagram.

“Él también me odiaba a mí. Y después llegué a Pumas y dije, qué flojera que está este jugador, pero ahorita somos de que para todos lados jalamos juntos. Es Alan Mozo. En los partidos si podía iba, lo buscaba y le daba alguna patadita”.

MÍCHEL LE HABLÓ PARA ASESORAR EN LA LIGA VIRTUAL

Por otro lado, Vigón señaló que el entrenador Miguel González “Míchel” le llamó por teléfono para preguntarle por la alineación que estaba a punto de utilizar en el primer partido de los universitarios en la Liga virtual.

“Prepartido me marca Míchel. ‘¿Qué alineación vas a usar?’ Yo estaba más nervioso. Y empezamos a platicar y hasta sirvió. Me dio charla táctica, (me dijo) qué alineación contrarresta qué alineación, qué sistema sirve más. Me dio una clase ahí”.

El futbolista además suele ver partidos del Barcelona porque le gusta la idea de poder jugar como Sergio Busquets y Arturo Vidal.

