‘No quiero un palco con mi nombre’; Franco Jara se despidió de Pachuca

El goleador histórico de los Tuzos, el argentino Franco Jara, se despidió del conjunto hidalguense luego de cinco años. Siendo el máximo anotador del Pachuca, con 83 tantos, había firmado hace unos meses con el FC Dallas de la MLS, equipo al cual se incorporará en las próximas horas.

En su despedida a través de Twitter, el atacante agradeció por los años que estuvo en Pachuca, además de todos los miembros del club; sin embargo, hizo una petición muy particular, toda vez que precisó que no quiere que algún palco del Estadio Hidalgo lleve su nombre, como lo tienen varios con grandes ídolos del Pachuca y del futbol mexicano.

“Llegué con nada y me voy con todo. Las personas que me conocen, saben que no quiero palco con mi nombre, no quiero premios, no quiero reconocimientos, porque al final, lo material no deja de ser material. La verdadera fortuna ya la tengo. Me voy con la misma humildad, principios y valores con los que llegué”, señaló.

A su vez, el atacante precisó que está a pocas horas de dejar territorio mexicano para irse a los Estados Unidos, (país con 100 mil muertos por covid-19), donde la MLS aún no tiene una fecha establecida para reanudarse.

