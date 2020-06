Nico Castillo aceptaría no ser registrado para ayudar a América

La carrera y vida de Nicolás Castillo corrieron peligro hace poco por un trombosis, ahora, en su fase de recuperación, no descarta la idea de quedar fuera del registro del América para el Apertura 2020. El seleccionado chileno confesó que si bien nadie en el club ha hablado con él respecto al tema, su idea siempre será la de ayudar como sea posible a las Águilas.

“Yo no he tenido ninguna conversación de eso con el club, yo creo que deben saber todo el tema de contrato, pero no hemos tocado ese tema; ni siquiera a mi representante le han comentado algo. Yo sé que será un proceso difícil; un proceso largo y si es por mí ayudar al club voy a ayudarlo no tengo ningún problema“, explicó el exjugador de Pumas en entrevista para ESPN.

Deuda pendiente por penal fallado

Asimismo, el atacante confesó que considera tener una deuda con la institución y sus aficionados que le gustaría pagar. Por lo que trabaja tan fuerte como es posible para regresar a las canchas

“Tengo una deuda por el penal fallado y eso no me impedirá volver. Lo que más quiero, anhelo y lo que más pienso día a día. Es lo que me meto en la cabeza”, agregó.

