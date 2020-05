Napoli de ‘Chucky’ Lozano se prepara para volver a los entrenamientos

A pesar de que en Italia la cuarentena continúa, el Napoli ya se prepara para volver a los entrenamientos pronto. El equipo donde milita el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano podrá volver a las prácticas gracias a que el presidente del club, Aurelio De Laurentiis, pidió permiso a las autoridades regionales.

En Italia, al igual que en otros países de Europa como España, la próxima semana se irán levantando algunas medidas de la cuarentena. Lo anterior a pesar de que este fin de semana se registró una alza en la cantidad decesos registrados por el coronavirus. Sin embargo, de momento el gobierno italiano no ha cambiado su postura de terminar con el confinamiento gradualmente.

“Creo que existen condiciones para permitir que entrenen. En su ciudad deportiva pueden garantizar mantener una distancia de 20 metros entre jugadores. Pueden entrenar en diferentes momentos, sin compartir los vestuarios y usar sus propios medios de transporte”, declaró Vincenzo De Luca, gobernador de la región de Campania en una entrevista por Facebook Live.

Además, añadió que se implementarán medidas de salubridad marcas por la OMS, por lo que no ven motivos para que no puedan volver a los entrenamientos. “De Laurentiis aseguró que les van a dar mascarillas a los jugadores y colaboradores dos veces por semana. Creo que el presidente también tiene interés en proteger a su equipo y no tener problemas”, finalizó.

Aunque el confinamiento en Italia empezará a flexibilizarse la próxima semana, los equipos en teoría deben esperar hasta el 18 de mayo. Lo anterior mientras se evalúa el protocolo de seguridad por la Federación Italiana de Futbol (FIGC).

