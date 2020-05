Nahuel Guzmán fue obligado a jugar en la eLiga MX

Nahuel Guzmán, portero de los Tigres de la UANL, reveló que fue obligado a participar en el primer torneo virtual de la Liga MX, asegurando que hubo presión por parte de los organizadores.

“Decidí participar porque me obligaron, no hubo mucha elección, hubo presión de parte de los organizadores y creo que en lo personal era un desafío lindo. No soy un profesional de los videojuegos, tuve mi primera consola de grande, a los 30 años me la regaló mi esposa”, indicó.

No obstante, el veterano jugador de Tigres señaló que lo toma como un ‘desafío lindo’, pues se divierte realizando todo lo que envuelve a cada partido de la eLiga MX.

“Llegó mi hijo, mucho tiempo para jugar no hay, tengo entendido que a Paco (Venegas) y Julián (Quiñones) los eligieron por sus cualidades, que no sé si hasta ahora quedaron demostradas, pero en lo personal estoy en un desafío”, manifestó.

“Va a haber críticas, qué quieres que haga, yo me divierto cuando la paso bien, hacemos la previa, el post, jugamos para divertirnos y por ahí en el partido se me escapó, pero después la gente que quiere que me ponga el saco y corbata que juegue como un señor y un oficinista no existe, pero no me pareció que haya sido algo tan grave”, agregó, en referencia a la grosería que se le escapó en plena transmisión.

Tigres es uno de los equipos más rezagados en la tabla de posiciones, pues apenas han sumado una victoria en seis compromisos. Su siguiente duelo será contra Cruz Azul, este domingo 3 de mayo, en el cierre de la Jornada 7.

