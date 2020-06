Mourinho llevó a Cristiano al borde las lágrimas

José Mourinho y Cristiano Ronaldo no la pasaron bien por algunos momentos en su estadía en el Real Madrid. En alguna ocasión, el técnico reclamó de más el accionar del jugador, a tal punto de hacer llorar a CR7.

Me sorprendió la reacción de Mourinho. Estábamos ganando 2-0 en la Copa del Rey. Ronaldo no persiguió a los rivales en su saque de banda y José se puso furioso con Cristiano. Los dos se pelearon durante mucho tiempo en el campo. Al regresar a los vestidores en el descanso, vi a Ronaldo desesperado, al borde de las lágrimas. Él dijo: ‘Lo hago lo mejor que puedo y él continúa criticándome’. Mourinho entró y comenzó criticar al portugués por su responsabilidad durante el juego. Ambos se calentaron tanto que solo la intervención de los compañeros evitó una verdadera pelea entre ellos”, cuenta Luka Modric en su biografía “My Game” y que publica ‘Corriere dello Sport’.