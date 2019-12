Mikel Arteta deja a Pep Guardiola y se marcha al Arsenal

El Arsenal contrató a Mikel Arteta como su nuevo técnico con la esperanza de que su ex mediocampista sea capaz de cambiar el rumbo del afligido club londinense, después de pasar tres años aprendiendo el oficio como asistente de Pep Guardiola con el actual campeón inglés Manchester City.

Arteta fue confirmado como reemplazo de tiempo completo de Unai Emery, quien fue despedido hace tres semanas.

El español de 37 años fue persuadido a dejar su papel en el City pese a que era considerado por muchos el sucesor natural de Guardiola. Arteta firmó un contrato de tres años y medio para dirigir el Arsenal.

“Lo que he aprendido más que nada es que uno debe ser despiadado, constante y adaptarse a la cultura del club a fin de sostener una mentalidad ganadora”, dijo Arteta. “Cada acción es importante. El esquema de Pep de trabajo del jugador es increíble. El personal debe ser capaz de transmitirlo y cuando (los jugadores) asimilan eso, uno puede ser fuerte como equipo”.

El exjugador se retiró en 2016 después de pasar los últimos cinco años de su carrera con el Arsenal. Regresa al Estadio Emirates con el Arsenal en una mala racha, sin Liga de Campeones y fuera de la pelea por el título de la Premier League.

“Todos sabemos que hay mucho trabajo por hacer para lograr eso, pero confío en que lo haremos”, declaró Arteta. “Soy lo suficientemente realista para saber que no sucederá de la noche a la mañana pero el plantel actual cuenta con mucho talento y hay una enorme fuente de jugadores jóvenes que se abren paso desde la academia”.

El Arsenal languidece en el 10mo lugar de la Premier, tan cerca de la zona de descenso como de los mejores cuatro sitios de la tabla.

Arteta estuvo cerca de tomar las riendas del Arsenal tras la salida del técnico Arsene Wenger en el periodo previo a la temporada de 2018. Sin embargo, quien se quedó con el puesto fue Emery, que no pudo revivir al club y dejó al equipo en medio del caos al ser despedido el mes pasado.

“Quiero hacer las cosas a mi manera convenciéndolos de que es la forma correcta para que todos vivan mejor”, aseveró Arteta. “Todo mundo debe ser responsable y no quiero que anden ocultándose, quiero gente que entregue pasión y energía. Todo aquel que no esté decidido a comprometerse a esto tendrá un efecto negativo, no es lo suficientemente bueno para este ambiente y cultura”.

El presidente de operaciones deportivas del equipo, Raul Sanllehi, dijo que el Arsenal entrevistó a otros entrenadores antes de decidir ir tras Arteta.

“Nos reunimos con varios candidatos de máximo nivel y Mikel destacó para cada uno de nosotros como la persona perfecta para nuestro proyecto”, subrayó Sanllehi.

Arteta recibe a un conjunto que adolece de una defensiva porosa y carece de de calidad y liderazgo en el medio campo. El club se encuentra en su peor forma desde mediados de la década de 1990, antes de la llegada de Wenger.

CONFÍA EN SU CAPACIDADEl español Josep Guardiola, técnico del Manchester City, confía en que su exasistente tenga la capacidad de dirigir al conjunto y le deseó éxito en su nueva etapa.

“Es uno de los mejores equipos de Inglaterra (Arsenal) y le deseamos lo mejor. ¿Resultados? Estoy seguro de que va hacer un trabajo excelente”, aseguró Guardiola en conferencia de prensa.

“Pep” reveló que una de las metas de Mikel era convertirse en entrenador y los Gunners era el equipo idóneo para hacerlo, dado que defendió sus colores durante cinco años y fue parte importante de su carrera como futbolista.

“Él decidió irse allí. Cuando tienes un sueño, no puedes pararlo. Los sueños hay que perseguirlos. Por su puesto que el Arsenal fue una parte importante de su carrera como futbolista. Vuelve a casa, es importante para él”, agregó.