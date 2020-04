Miguel Herrera asegura ser igual o mejor que Pep Guardiola

Miguel Herrera no se guarda nada a la hora de decir la verdad, mucho menos si se trata de comparaciones. El técnico del América aseguró estar al nivel de Pep Guardiola.

El Piojo aseguró que se encuentra a un nivel, incluso superior, al del técnico del Manchester City. Mencionó que tiene la capacidad para ganarle en la cancha al español.

(Foto: Twitter)

En una entrevista con TUDN, el mexicano aseguró que la única diferencia que existe entre ambos es que dirigen en distintos continentes, pero que no se resta capacidad.

“La diferencia es que él está en Europa y yo en el continente americano, estoy muy feliz en el equipo que estoy, pero me gustaría emigrar a Europa para demostrar que tengo capacidad para dirigir en otros lados. La situación geográfica puede ser la diferencia“, comentó Herrera.

Pese a eso, Herrera mencionó que tiene un respeto enorme para Guardiola, pero que eso no lo intimidaría a la hora de un cara a cara entre sus equipos y que incluso podría ganarle.

© Referee“No me sentiría para nada menor que él, me podría poner en una cancha a enfrentar a Pep y no me siento menos. Lo respeto mucho, es el mejor técnico del mundo, pero también tengo las bases para poder enfrentarlo y daría todo por ganarle”, añadió.

Sin más que decir, el Piojo mencionó que es honorable la manera en que su colega dirige, pero que si se trata de títulos tienen casi la misma cantidad.

