Michael Jordan y el misterio del cheque entregado a un narcotraficante

Con el lanzamiento de la serie de The Last Dance, documental que habla de Michael Jordan y los Chicago Bulls de la década de los 90, varias anécdotas han sido reveladas y otras nuevamente salen a la luz, como el tema de la ‘adicción’ de Su Majestad por las apuestas, las cuales lo llevaron a un juzgado.

En 1993, Air Jordan se volvió el centro de atención de la prensa, pues de acuerdo al diario estadunidense The New York Times fue visto a las 2:30 de la mañana en un casino de Atlanta junto a su padre durante los juegos de la Conferencia Este contra los Knicks, y aunque él reconoció que estuvo en esa ciudad, mencionó que a la 1 ya estaba de vuelta en su hotel.

De acuerdo a los reporteros entrevistados en la serie, el tema fue polémico pues la afición recordó el ‘lado oscuro’ de Jordan, pues un año anterior se dio a conocer que tenía una amistad muy cercana con James Slim Bouler, un conocido empresario del mundo del deporte con el que llegó a jugar golf en diversas ocasiones.

Sin embargo, su amistad acaparó los reflectores debido a que Slim Bouler fue detenido por tráfico de drogas y lavado de dinero, y en la investigación apareció un cheque de Michael Jordan por la cantidad de 57 mil dólares. Cuando el ex 23 de los Bulls fue cuestionado por la prensa, él declaró que era un préstamo.

El día que Michael fue citado al juicio declaró que el cheque fue por una deuda que tenía con James por apuestas, y su comentario respecto a que era un préstamo solo lo dijo por “vergüenza”.

¿Otra deuda por apuestas?

El nombre de Michael Jordan también se vio involucrado en otra investigación, la muerte del prestamista Eddie Dow en febrero de 1992, pues en el maletín se encontraron dos cheques con el nombre del ex jugador de los Chicago Bulls con un total de 108 mil dólares.

Freddie Dow, hermano del fallecido, y su abogado, informaron que los cheques eran pago de las deudas de Michael Jordan.

Jordan no asistió a la Casa Blanca por estar apostando

Cuando ganó su primer trofeo de campeón con los Bulls en 1991, Michael Jordan no asistió a la invitación de ir la Casa Blanca que les hizo el entonces presidente George H. W. Bush, y aunque se llegó a informar que fue debido a unas vacaciones que tenía programadas con su familia, en The Last Dance se llega a hacer mención de que su ausencia fue por estar apostando con James Slim Bouler mientras jugaban golf.

