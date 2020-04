Michael Jordan y el cajón de estacionamiento que cambió la historia del deporte

“I’m back”, con esas dos palabras el 18 de marzo de 1995, Michael Jordan cambió la historia de los Chicago Bulls, de la NBA y del deporte en general tras 17 meses retirado y 21 sin jugar persiguiendo la promesa que alguna vez le hizo a su padre: ser beisbolista profesional. A propósito de que este 19 de abril se estrenó “The Last Dance”, nada mejor que presentarte esta historia poco conocida.

El mundo no conocía de redes sociales o correo electrónico hace 25 años, por eso el anuncio del regreso de Su Majestad a la NBA se dio a través de un fax que su entonces representante, David B. Falk, envió a las agencias y principales medios de comunicación de los Estados Unidos. El mundo no sería el mismo desde ese momento, pero lo que casi nadie sabe es que en buena parte todo esto ocurrió por un cajón de estacionamiento. © Proporcionado por MedioTiempo

El asesinato de James Jordan y la promesa por cumplir de Michael

El año 1993 marcó de por vida a Michael Jordan. Dentro de las duelas, la leyenda logró el Tricampeonato con los Bulls, pero a mediados de ese año sufrió la irreparable pérdida de su padre, quien fue asesinado y su cuerpo encontrado diez días después. En su cabeza rondaba la promesa que alguna vez hizo al Sr. James Jordan: convertirse en beisbolista profesional, el deporte en el que siempre quiso ver al pequeño Mike.

El 6 de octubre de 1993, un mes antes del inicio de la temporada de la NBA, Su Majestad anunció su retiro oficial del basquetbol para perseguir otros sueños que incluso le llevaron a Hollywood junto a los Looney Tunes en la película “Space Jam”.

Los Chicago White Sox vieron en Jordan una “mina de oro” al que valía la pena darle una posibilidad de llegar a las Grandes Ligas y le ofrecieron un contrato de Ligas Menores rumbo a la campaña de 1994, donde se le recuerda con los Birmingham Barons en la Doble-A

Un cajón de estacionamiento cambió la historia de la NBA

Las Grandes Ligas enfrentaban una huelga que puso a los equipos en perspectiva de jugar con elementos de reemplazo o ligas minoristas, y Michael Jordan estaba en esa lista de posibles candidatos para los White Sox, pero una confrontación con la gerencia el 2 de marzo de 1995 hizo explotar al legendario deportista y cambió el rumbo de la historia.

“Establecieron una regla que decía que si no jugabas con los Sox, ese día no podías estacionar tu automóvil en las instalaciones y debías dejarlo en la calle. Debieron saber que para mí eso era algo totalmente diferente que para el resto de los jugadores”, comentó el miembro del Salón de la Fama del Basquetbol en una entrevista.

“A partir de ese momento perdieron mi confianza, no entendieron lo que eso significó para mí y soy de esas personas que no vuelve a confiar en alguien cuando lo defraudan, así es que ese día me fui”, agregó.

El regreso de Jordan a los Bulls

El panorama en Chicago era muy diferente al que dejó hacía año y medio. Scottie Pippen demandaba ser canjeado al sentirse infravalorado económicamente ya que, incluso retirado, Jordan cobraba más que él de la nómina de los Toros; además, el coach Phil Jackson daba señales de querer dejar el proyecto porque “ya no había hambre de triunfo” tras tres campeonatos.

El 10 de marzo, una semana después del incidente del cajón de estacionamiento, MJ anunció su retiro oficial del beisbol en un comunicado y los rumores se dispararon sobre su vuelta a la NBA, especialmente tras confirmarse su presencia en los entrenamientos de los Bulls. Una semana le bastó para ponerse en forma y enviar el comunicado que todos recuerdan con las palabras “I’m Back”.

El 19 de marzo de 1995 jugó su primer partido en el regreso a la NBA en la visita de los Bulls a los Indiana Pacers. Como su número 23 estaba retirado, no podía usarlo y optó por el 45. Esa noche anotó 19 puntos, tuvo 6 rebotes y 6 asistencias en 42 minutos de juego.

En esa temporada, los Toros fueron eliminados en Playoffs por Orlando Magic, pero el panorama de la NBA cambió por completo. MJ23 logró otro Tricampeonato entre 1996 y 1998, se confirmó como líder de una de las dinastías más emblemáticas del deporte y el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

Hace 25 años regresó a las duelas, el deporte cambió para siempre y en buena medida gracias a un cajón de estacionamiento que no quisieron cederle en su intento de convertirse en beisbolista.

