Martinoli reveló que tuvo que acudir al psiquiatra tras altercado con Piojo Herrera

Uno de los episodios más polémicos que ha vivido Christian Martinoli se suscitó en 2015, cuando fue agredido por Miguel Herrera, quien entonces era técnico de la Selección Mexicana.

Este incidente le provocó ansiedad al narrador deportivo, situación por la cual tuvo que acudir al psiquiatra, así lo confesó Martinoli en el Live de RÉCORD con Carlos Ponce de León.

Piojo Herrera, durante su etapa con la Selección Mexicana

“Lo que pasó en Filadelfia me generó un poco de ansiedad y busqué atención médica, para relajarme fui con el psiquiatra, le conté cómo estaba, y me dijo que sólo me faltaban hue… para ser un psicópata, así que me recomendó tomarme unas pastillas o irme a vivir a Finlandia, entonces me tomé las pastillas”, expresó.

“Recomendaría que eso hicieran varios. Lo que pasó es que físicamente no me estaba sintiendo bien y busqué ayuda antes de perjudicar a mi familia o mis compañeros”, añadió.

