Martinoli escoge a su Top-3 de futbolistas mexicanos en la actualidad

El narrador de TV Azteca sostuvo una entrevista donde reveló a sus top de jugadores nacionales.

En medio de la cuarentena, Christian Martinoli tuvo una entrevista a distancia con el youtuber español Zabalive. Entre los temas que tocaron fue el de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad.

© Referee

El español, fanático de Rayados, interrogó a Martinoli acerca de su Top-3 de jugadores mexicanos, pero con la excepción de que debían ser recientes para así no elegir a Zague, Luis García y Jorge Campos.

Al principio, Martinoli parecía no tener una respuesta, pero a los pocos instantes se dejó ir con comentarios sobre sus elecciones. Cada uno de los jugadores que eligió se desempeñan en Europa.

El primero que consideró fue Hirving Lozano, el futbolista del Napoli. Destacó que le gusta su estilo desequilibrante y con gol, a pesar de que no se ha adaptado al futbol de Italia

© Proporcionado por Referee

“Me gusta Hirving Lozano, es un jugador que tiene velocidad, que le gusta encarar y tiene esa dosis de gol. Es desequilibrante, pero no ha entendido lo que representa el futbol italiano”.

Christian Martinoli

Su segunda selección fue el mediocampista del Atlético de Madrid, Héctor Herrera. Mencionó que aunque no juega mucho con los Colchoneros, tiene técnica y visión, sus mayores fuertes.

© Proporcionado por Referee

” Me gusta Héctor Migue Herrera, aunque no juega mucho en el ATM porque no tiene lo que le gusta al Cholo, el sacrificio ida y vuelta. Un jugador técnicamente muy bueno con mucha visión”.

Christian Martinoli

Por último, y como su última elección, escogió a Raúl Jiménez. Resaltó que el delantero ha encontrado su mejor nivel en el Wolverhampton, pero que a pesar de los rumores no tendría cabida en el Real Madrid.

© Proporcionado por Referee

“Jiménez, que luego de pasar por el Atlético de Madrid y Benfica, ha encontrado su mundo con el Wolverhampton. No dudo que tenga condiciones para jugar en el Madrid, pero es mucho peso, ahí el ejemplo de Benzema”.

Christian Martinoli

En la misma entrevista comentó que vivió el surgimiento del Covid-19 en España, esto luego de asistir al Clásico Español entre Barcelona y Real Madrid. Aseguró que tras regresar de Europa, dicho país inició con el brote incontrolable de este virus

