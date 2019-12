Lukaku asegura el liderato para Inter

Lukaku anotó un doblete y asistió en otro gol para que el Inter obtuviera una victoria contundente de 4-0 sobre el colista Genoa, con lo cual el conjunto Nerazzurro se colocó a la par de la Juventus en la cima de la tabla general de la Serie A previo al descanso invernal.

Lukaku podría haber logrado un triplete, pero permitió que el joven delantero Sebastiano Esposito cobrara un penal en la segunda mitad. Esposito, de 17 años, registró su primer gol en su primera titularidad en la Serie A.

El Inter necesitaba ganar para irse al periodo vacacional compartiendo la cima de la tabla con la Juventus, que se llevó el triunfo en Sampdoria a la mitad de la semana.

Sin embargo, el Inter estaba en una racha de tres partidos sin ganar que lo había bajado al segundo sitio y lo dejó fuera en la Liga de Campeones. Además, el delantero Lautaro Martínez, socio de Lukaku en el ataque, fue suspendido.

Genoa estaba en el penúltimo puesto y había perdido sus seis encuentros anteriores contra el Inter, logrando anotar en una ocasión.

En tanto, el intento del Cagliari para ocupar los sitios que clasifican a la Liga de Campeones fracasó con una derrota por 2-1 ante el Udinese.

Cagliari continúa en la quinta posición, seis puntos debajo de la Roma y del último sitio que otorga un boleto para la máxima competición de clubes de Europa.

Por su parte, el Udinese se puso a cinco unidades de distancia de la zona de descenso, a la espera del resto de los partidos del fin de semana.

SPAL consiguió su primer triunfo desde comienzos de octubre. Remontó para imponerse 2-1 a Torino, con lo que salió de la zona de descenso.

Tomás Rincón dio la ventaja a Torino a los cuatro minutos. Sin embargo, los locales debieron jugar los últimos 35 minutos con 10 hombres, tras la expulsión del zaguero Bremer por una segunda tarjeta amarilla, cuando el marcador estaba 1-1 tras un gol de Gabriel Strefezza.

Andrea Petagna hizo la diana para que Spal cortara su racha de nueve cotejos sin ganar.

SPAL se colocó un punto encima de Genoa y tres adelante del último sitio que condena al descenso.

ylian Mbappé celebró el haber cumplido 21 años con un nuevo peinado y dos definiciones certeras, para que el París Saint-Germain, líder de la liga francesa, vapuleara 4-1 al Amiens.

Fue raro ver a Mbappé con un cabello plateado, un día después de su cumpleaños. Más común resultó observar su veloz avance en busca de un balón a profundidad que le prodigó Neymar. El astro francés tocó la pelota ante la salida del arquero para abrir el marcador.

Mbappé ha estado involucrado en 15 goles durante sus últimos 12 partidos de liga (11 goles y cuatro asistencias). Y su sociedad con Neymar sigue floreciendo.

El brasileño bailó frente a los hinchas locales luego de empujar un balón a las redes en los albores del complemento. Un tiro del argentino Mauro Icardi fue tapado, pero el balón le quedó cómodo a Neymar para la definición.

Otro argentino, Ángel Di María, sirvió de taco para Mbappé, quien disparó junto a la base de un poste a los 65 minutos.

Aunque lució incontenible al ataque, el PSG sigue incurriendo en desatenciones atrás. El delantero colombiano Steven Mendoza quedó desmarcado y marcó un tanto por el Amiens cinco minutos después.

Icardi ha lucido en estupenda forma desde que se incorporó para esta campaña, cedido a préstamo por el Inter de Milán. Llegó a nueve goles en apenas 11 partidos de liga, mostrando su destreza al deslizarse hacia el segundo poste para empujar de volea un centro que le llegó, a los 84 minutos.

Con la victoria, PSG tomó una ventaja de siete puntos sobre el Marsella, que marcha segundo, de cara al parón invernal que marca el punto intermedio de la campaña. El PSG ha disputado un partido menos y ostenta una notable ventaja en la diferencia de goles.

Marsella venció cómodamente por 3-1 a Nimes, el 19no sitio, para conseguir su sexta victoria en siete partidos.

En otros encuentros, Rennes superó 1-0 a Burdeos y se colocó en el tercer peldaño, con una delantera de dos puntos respecto de Lille, que fue aplastado 5-1 en su visita a Mónaco.

l entrenador español del Barcelona, Ernesto Valverde, buscará dejar atrás los “fantasmas” del pasado y apuesta a que su equipo ganará todo en 2020, para dar tranquilidad a todos.

“Vamos a ir paso a paso, lo que quiero es que lo ganemos todo, que ganemos todos los partidos y todos estaríamos más contentos… todos los títulos, así estaremos todos más tranquilos”, comentó tras el triunfo ante Alavés en el Camp Nou.

El “Txingurri” fue cuestionado sobre los rumores que rodean al mediocampista chileno Arturo Vidal, quien dio un gran partido ante Alavés, incluso colaborando con una anotación que representaba el 2-0 en ese momento.

“Llevamos hablando hace tiempo de que, si se va, si no se va… parece el famoso partido de Miami, que teníamos que jugar con el Girona, se estuvo hablando mucho tiempo y al final no se jugó. Es jugador nuestro, ha metido un gol, no me planteo que se pueda ir”, agregó.

Finalmente, como se hace semana a semana desde hace varios años, tuvo que elogiar al astro argentino Lionel Messi, quien devolvió la tranquilidad a los catalanes cuando Alavés descontó y dio muestra de que buscaba con todo el empate.

“Cuando nos han hecho el gol, ellos se han visto espoleados y han tenido posibilidad de empatarnos, pero Leo ha hecho un golazo y hemos visto las cosas de otra manera. Con Messi pasan esas cosas, realmente lo vemos todos: puede pasar algo así, es una ventaja que tenemos, aparece él y hace un gol”, concluyó.

Valverde reconoció eque la aparición de Messi facilitó la victoria ante el Alavés, después del gol visitante que dejó al equipo barcelonista “tocado” en la segunda parte.

“Tras el golazo de Messi, todo ha sido más fácil”, subrayó el entrenador, que añadió: “Con Messi pasan esas cosas, realmente lo vemos todos. Es una ventaja que tenemos: aparece él y hace un gol”.

El técnico azulgrana explicó que decidió plantear un encuentro muy serio desde el inicio porque era consciente de que el Alavés intentaría “hacer el partido largo” con su juego defensivo.

