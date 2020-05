Los personajes que se negaron a salir en The Last Dance de Michael Jordan

Dos rivales importantes de Jordan no quisieron salir; sus esposas tampoco aparecieron

El documental The Last Dance sobre la dinastía de Michael Jordan y los Chicago Bulls llegó a su fin, no sin dejar algunas dudas y sorpresas extras.

The Last Dance fue todo un éxito las últimas cinco semanas. El director Jason Hehir logró reflejar con más de 10 mil horas de grabaciones y 100 entrevistas el éxito y los momentos difíciles de Jordan y los Bulls.

© Referee

Hehir entrevistó a compañeros, rivales, familiares y amigos de Jordan. Entrevistó hasta a Isaiah Tomas, Carmen Electra y a la esposa de Gus Lett, el guardia de seguridad que fue como el segundo padre de Jordan.

Pero hubo dos personajes que se negaron a ser entrevistados por Hehir: Karl Malone y Bryan Russell, jugadores de Utah Jazz en la última final de Jordan.

El director contó al periodista Dan Patrick los intentos para entrevistar al MVP de la temporada 1996-97 y a quien Jordan robó el balón en la última jugada del séptimo partido de las Finales:

“Créeme, agotamos casi todas las vías. Comenzamos en enero de 2018 con esa porque sabíamos que iba a ser una entrevista difícil”.

© Proporcionado por Referee

Sobre Russell, quien bromeó con Jordan cuando se retiró por primera vez (le dijo: “¿Por qué renuncias? Sabías que podría proteger tu cu..”) y lo marcaba en su último tiro que le dio el título a los Bulls, Hehir explicó:

“Por respeto a Bryan, creo que él sabía las preguntas que íbamos a hacer y tal vez no quería volver a eso”.

© Proporcionado por Referee

¿Por qué no salieron sus esposas?

Juanita Vanoy, la primera esposa de Michael Jordan, e Yvette Prieto, la actual, tampoco aparecieron en el documental.

“No estaba interesado en la opinión de sus esposas ni de sus hijos”, explicó Jason Hehir a The Athletic. No obstante, los tres hijos mayores de Jordan sí salen en el último capítulo de la serie.

Me gusta: Me gusta Cargando...