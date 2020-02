Los mejores del mundo en el Club Chapultepec

Con la participación de la mayoría de los mejores golfistas del mundo, hoy comienza la cuarta edición del World Golf Championships-México Championship, en el Club de Golf Chapultepec, torneo que cuenta con una jugosa bolsa de premios de 10.5 millones de dólares.

El espectacular certamen cuenta con cuatro de los primeros cinco golfistas del ránking de la PGA. Rory McIlroy, quien el pasado 10 de febrero le quitó la cima a Brooks Koepka, es el favorito en las casas de apuesta para llevarse el título. También luce como fuerte candidato el español Jon Rahm, quien actualmente ocupa el tercer puesto en el ránking de la PGA, y quien dijo sentirse como en casa en la Ciudad de México.

“Es un sentimiento de estar en casa el jugar aquí, me siento cómodo por todo lo que me rodea, por lo que de verdad sería una sensación extraña, un sueño estar en un torneo PGA Tour, ganar y poder hacer el discurso en español”, mencionó el golfista en conferencia de prensa.

JOHNSON VA POR OTRODustin Johnson, campeón defensor, y ganador en 2017, también es una de las principales figuras a seguir en el torneo, el estadounidense actualmente está en el quinto puesto del ránking, y figura como el segundo favorito para llevase el campeonato.

De los primeros cinco clasificados solo faltará Brooks Koepka, quien decidió descansar luego de haber sufrido lesiones, Justin Thomas es el otro Top-5 que estará presente en el Club Chapultepec.

Abraham Ancer y Carlos Ortiz representarán al golf mexicano en el torneo, Ancer ocupa la posición 29 del ránking de la PGA, y llega al torneo tras una discreta actuación en el Genesis Invitational , donde finalizó empatado en el puesto 43, mientras que Ortiz tuvo un mejor desempeño y finalizó igualado en el lugar 26 tras una mala última ronda.

“Estoy contento de estar aquí por mi propio mérito, la verdad es que fue uno de mis sueños de pequeño, llegar al Tour Championship, todos los Majors y los WGC”, externó Ancer en conferencia de prensa.

El golfista mexicano dice que se siente cómodo jugando bajo presión, como lo hizo en la Presidents Cup.

“Me siento más cómodo bajo presión. La Presidents y este torneo me han ayudado mucho con eso. Son torneos en los cuales cada tiro siento bastante presión y me he dado cuenta en las cosas que tengo que mejorar y las cosas que hago bien”, externó.

BAJASPese a tener 42 de los 50 golfistas más sobresalientes de la PGA, el torneo contará con ausencias importantes, como la de Tiger Woods, noveno en el ránking, Brooks Koepka (2) o Patrick Cantlay (6).

Tampoco estarán el experimentado Phil Mickelson, quien consiguió el título en México en 2018, así como los otrora números uno del mundo Jason Day y Justin Rose.

1 MILLÓN MILLÓN 785 MIL DÓLARES SE LLEVARÁ EL GANADOR DEL WGC MÉXICO CHAMPIONSHIP.

Favoritos

Nombre Paga

Rory McIlroy 7 a 1

Dustin 8 a 1 Johnson

Jon Rahm 11 a 1

Justin Thomas 11 a 1

Abraham 56 a 1 Ancer

Carlos Ortiz 126 a 1

* Fuente: Bet365.com

Jugadores a seguir

Ránking Nombre País

1 Patrick McIlroy I. del Norte

3 Jon Rahm España

4 Justin Thomas EUA

5 Dustin Johnson EUA

7 Adam Scott Australia

8 Webb Simpson EUA

10 Xander Schauffele EUA

29 Abraham Ancer México

143 Carlos Ortiz México