‘Lloré porque pensé que ya no iba a jugar un Mundial’; Peláez tras quedar fuera de Estados Unidos 94

Uno de los sueños de todo futbolista es disputar un Mundial y Ricardo Peláez lo materializó en Francia 1998, pero para lograr debió esperar varios años pues Miguel Mejía Barón lo excluyó de la lista definitiva para la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 y cuatro años atrás se quedó con las ganas de ir a Italia 90 por los famosos cachirules.

“Imagínate lo que me costó, en el Mundial del 90 quedamos fuera por el tema de los cachirules, en la Copa del Mundo del 94, participé toda la eliminatoria y finalmente quedé fuera de la lista, teniendo 31 años, más cuatro del siguiente Mundial, dije: ‘no voy a llegar’.

“Me acuerdo que ese día lloré y me sentí muy mal porque pensé que no iba a cumplir el máximo sueño de jugar un Mundial, sin embargo, seguí luchando, metiendo goles y recibí la oportunidad para Francia 98. Muy contento, marqué dos goles, cumplí una de las metas como jugador activo y fui muy feliz”, dijo en un podcast de Chivas.

El ahora director deportivo del Rebaño compitió por un puesto con delanteros de la talla de Hugo Sánchez, Luis Flores, Carlos Hermosillo, Luis García, Daniel Guzmán, Luis Miguel Salvador y Zague.

Para Francia 1998 le llegó la oportunidad y en su debut contra Corea del Sur anotó al minuto 51 tras entrar de cambio, pues de antemano sabía que sería suplente.

“Llegué de 35 años y un día antes, concentrado con Isaac Terrazas, le dije: ‘voy a entrar y voy a meter un gol’, con una seguridad en mí mismo, llevaba 15 años esperando la oportunidad y no la iba a desperdiciar. Me acuerdo que íbamos perdiendo 1-0 con un autogol de Duilio Davino y en la primera pelota que toco, Ramón Ramírez saca un centro que pegó en la mano de un defensor y en lugar de reclamar me fui al tiro de esquina y un balón me quedó botando y marqué el gol”.

Me gusta: Me gusta Cargando...