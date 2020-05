¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo juntos? Una llamada lo impidió

La salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United pudo ser muy diferente a lo que se conoce y en lugar de llegar al Real Madrid, estuvo cerca de incorporarse al Barcelona y hacer equipo con Messi.

Antes de su salida oficial del Manchester, Cristiano tenía un acuerdo ya firmado con el Real Madrid, pero el entonces presidente del club, Vicente Boluda, estaba siendo acusado de malgastar el dinero del club, pues iba a pagar casi 100 millones de euros por el portugués. Lo cual parecía un conflicto político con Florentino Pérez, (quien más adelante sería candidato a la presidencia del club) por conducto del periodista Fernando de Blas.

El entonces presidente merengue decidió romper el trato y después de hablar con el representante de Cristiano, se acordó dar fin a ese acuerdo, sin que nadie perdiera ni un centavo.

Sin embargo, en ese momento se dio a conocer que el Barcelona estaba ofreciendo 105 millones, además que había otros interesados, por lo que Ronaldo podría unirse al odiado rival, que en ese entonces ya contaba con un Lionel Messi que tenía 21 años.

Al enterarse de esto, los directivos del Real Madrid se preocuparon, pues significaba un verdadero problema para el futuro de la institución. “Si le ficha el Barça, estaremos 10 años sin ganar un título”, comentó uno de los involucrados.

Aunque intentaron convencer a Boluda para que no rompiera el trato, el dirigente se mantuvo firme, hasta que fue convencido de hablar con Florentino Pérez, que aunque en ese momento no tenía poder en el club, sí lo tenía en los medios. Tras la conversación, se acordó que el periodista De Blas dejaría de tocar el tema del dinero, ya que aunque no simpatizaba con Boluda no podía permitir que el Barcelona se llevara a Cristiano.

Esta llamada salvó el fichaje de Ronaldo con el Real Madrid e impidió que el Barcelona se hiciera de una dupla posiblemente invencible, la cual hubiera sido complementada por Lionel Messi.

