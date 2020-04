Dar por finalizado el Clausura 2020 no es una opción para los directivos de la Federación Mexicana de Futbol. De momento, los altos mandos pretenden finalizar tanto el torneo varonil como la Liga MX Femenil. No obstante, una opción que se plantea en el caso de las mujeres es no hacer Liguilla cuando se reanude el certamen.

De acuerdo con el portal Mediotiempo, la convicción sigue siendo que se termine el torneo una vez que pase la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, con la Liga MX Femenil analizan la opción de cumplir la fase regular y que quede campeón el equipo que más puntos tenga en la tabla de clasificación.

© Foto Futbol Total: Un juego auténtico lleno de nobleza y emoción. Liga MX Femenil podría terminar sin Liguilla

El mismo medio señaló que la idea de jugar sin Liguilla busca que el Apertura 2020 se reanude sin contratiempos a más tardar a finales de agosto. Lo anterior a pesar de que se mantiene latente la probabilidad de que los calendarios se tengan que modificar más si no logra controlarse la contingencia de salud.

Por otra parte, otro aspecto a analizar es que, en cuanto se reanude la Liga MX Femenil, los equipos tendrán que jugar en canchas alternas. Esto porque los estadios quedarán exclusivamente a disposición de los equipos varoniles para que se pueda finalizar el Clausura 2020 en el menor tiempo posible.

Al momento de la suspensión del torneo, Tigres se mantenía como líder de la clasificación con 22 puntos y mejor diferencia de goles que el Atlas. Detrás de las felinas y las rojinegras estaban las Chivas y Rayadas, con 18 y 17 unidades respectivamente.

Me gusta: Me gusta Cargando...