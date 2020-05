Leo Suárez: ‘América va a sacar el cien por ciento de mi’

Cuando se confirmó la llegada de Leonardo Suárez al América, desde su natal Argentina vieron la noticia como la oportunidad para que el atacante sudamericano, quien estaba considerado como una de las joyas de aquel país, por fin terminara de explotar el máximo de sus cualidades; sin embargo, en charla con el propio futbolista, reconoció que una de las razones para venir a las Águilas fue precisamente para desarrollar todo su potencial.

“No solamente la prensa lo cree, lo digo yo que siento que este equipo me va a sacar el cien de mi, el club y las responsabilidades que genera estar en este club me comprometen a ser más profesional que nunca para explotar al máximo y hacerlo muy bien acá y ganar títulos con este equipo”, declaró en entrevista con RÉCORD.

© Record Leó anotó el primer gol de América en CU vs Pumas

“Espero ir paso a paso, para intentar dejar un buen nombre acá como muchos compatriotas lo han hecho en este club y poder ganar muchos títulos con esta camiseta”, agregó el mediocampista azulcrema.

Pero esta no es la primera vez que Leo vive un reto importante en el futbol, ya que antes de convertirse en jugador profesional, el volante americanista remó contracorriente y fue en contra de críticas y teorías que aseguraban el fracaso del argentino debido a sus características físico-anatómicas, imponiendo su calidad y deseos de trascender en este deporte.

“Siempre tuve ese problema que de chico me decían que por mi físico yo no iba a llegar a nada, que no me iba a alcanzar para ser profesional y después al serlo me decían que no iba a poder jugar en las buenas Ligas, pero demostré con esfuerzo y dedicación que pude alcanzarlo y cumplí mi sueño que quería de chico”, reveló Leo Suárez.

