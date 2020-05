Las increíbles razones por las que Mauro Boselli vino a jugar con León

El delantero argentino, Mauro Boselli, confesó cómo fue que tomó la decisión de de jugar en el futbol mexicano con León, un equipo al que mencionó que no conocía hasta que recibió la llamada de Gustavo Matosas para explicarle el proyecto y dejara su aventura por el balompié de Inglaterra con el Wigan Athletic.

“Cuando me quedaba un año con Wigan y apareció la posibilidad, me dice mi representante ‘te está buscando León y quieren que vengas’, tenía de una mala experiencia en Europa y no quería equivocarme en el club, lo primero que hice fue hablar con Gustavo, no conocía al equipo ni la ciudad pero más allá de todo necesitaba que me dijera como juega el equipo y hablamos un minuto de futbol y entonces me dice ‘ jugaste en Estudiantes y Boca, mi equipo te genera diez o doce jugadas de peligro de gol necesito uno que meta diez, que me termine las jugadas’”, relató el argentino al portal Soy Fiera.

Boselli relató que después de hablar con Matosas puso a ver videos del León y vio cómo jugaban para imaginarse cómo sería su carrera con Luis Montes y el Gullit Peña.

“Le dije ‘mañana te contesto’ y busqué videos de León exactamente como me lo pintó, vi cuatro o cinco partidos, eran una verdadera una marea verde, jugaban tal cual como él me dijo, con centro de Burbano y Loboa los dos que te van a hacer jugar Chapo y Gullit y adelante con un uruguayo que tiene que hacer dupla con vos que era Britos y así arrancó todo”.

Me gusta: Me gusta Cargando...